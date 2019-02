Approvata in consiglio regionale la mozione sulla “oncofertilità”

Il Consiglio regionale ha approvato la mozione che impegna la giunta ad attivarsi sul tema della oncofertilità.

«Sono molto orgogliosa di aver presentato questa mozione che punta l’attenzione su un tema tanto importante quanto delicato per le donne e gli uomini che devono affrontare una terapia oncologica. La prospettiva di una maternità e di una paternità, una volta terminate le cure, può aiutare ad affrontare i cicli di terapia e la malattia stessa con uno spirito positivo donando ai pazienti la prospettiva di una ritrovata normalità » ha dichiarato la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza, prima firmataria della mozione .

«Presso la S.C. di Ginecologia e Ostetricia della ASST dei Sette Laghi – ha dichiarato il Prof. Fabio Ghezzi, Direttore Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Università degli Studi dell’Insubria di Varese – è attivo da oltre 2 anni un servizio dedicato per la prevenzione dell’infertilità secondaria ai trattamenti antitumorali. I giovani pazienti sono inviati al servizio sin dal momento della diagnosi oncologica, attraverso una rete multidisciplinare che è stata creata tra ginecologi, andrologi e biologi del Centro di Infertilità (che fa capo alla Ginecologia) e i professionisti che operano nelle strutture di Oncologia, Oncoematologia e Breast Unit aziendali. La presa in carico del paziente è prevista entro 48/72 ore dalla richiesta, poiché il periodo finestra tra il momento in cui il paziente riceve la diagnosi di tumore e l’inizio della terapia è lo spazio utile per la crioconservazione dei gameti. La tempestività di accesso al servizio è fondamentale affinché le procedure di preservazione della fertilità non ritardino l’inizio delle terapie. I requisiti organizzativi e tecnologici, nonché le misure di sicurezza e qualità richieste per queste procedure – conclude – sono garantiti dalla vasta esperienza del centro nell’impiego di tecniche diagnostiche, terapeutiche, laboratoristiche e chirurgiche per la cura dell’infertilità».

La mozione impegna la giunta a

-Sviluppare la messa a punto dei Protocolli Diagnostico Terapeutici Assistenziali dedicati al tema.

– Favorire l’accesso presso i centri della rete regionale per la PMA ai pazienti oncologici che vogliono ricorrere alla crioconservazione dei gameti.

– Promuovere una campagna di informazione rivolta ai pazienti e di comunicazione e informazione rivolta agli operatori del settore al fine di divulgare la cultura della preservazione della fertilità in ambito oncologico.

– Promuovere presso Il Ministero della Salute un confronto per programmare il numero, le dimensioni, la distribuzione territoriale e i volumi minimi di attività per le definizioni di un Centro di Oncofertilità.

« La possibilità di diventare madre, per una donna che si trova ad affrontare un tumore al seno, fa parte dei diritti fondamentali che il nostro Movimento si impegna a tutelare insieme a quelli di prevenzione e cure in linea con gli standard internazionali» ha dichiarato Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia.