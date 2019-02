Arriva ad Alagna il furgoncino che rimette a nuovo le tute da sci

Proprio così, tra le più illustri località sciistiche europee che il famoso furgoncino Worn Wear di Patagonia toccherà per l’inverno 2019 c’è anche Alagna, in Valsesia, nel cuore del Comprensorio Monterosa Ski.

L’obiettivo dell’iniziativa, che per la stagione in corso è partita da Innsbruck, in Austria, lo scorso 24 gennaio è quello di riparare l’equipaggiamento tecnico da neve, per dargli una seconda vita ed aiutarlo a durare più a lungo. Il primo anno di attività è stato il 2013, quando il team Patagonia ha iniziato a riparare cerniere, bottoni, strappi e anche abbigliamento tecnico in GORE-TEX per sensibilizzare gli utenti ad un consumo consapevole delle risorse. Infatti, riparare l’attrezzatura e utilizzarla per molte stagioni riduce l’impatto ambientale complessivo.

“Il progetto Worn Wear si propone di educare le persone su come aver cura e aggiustare gli indumenti al meglio, per garantire che la propria attrezzatura da neve possa durare più a lungo nel tempo. Riparare i propri capi, invece di comprarne di nuovi ogni stagione, è uno dei gesti più importanti che possiamo fare per proteggere e tutelare il nostro pianeta e per ridurre le emissioni di CO2, i rifiuti e l’acqua necessari per realizzare un nuovo capo di abbigliamento. È possibile ridurre il consumo di carbonio, di rifiuti e di acqua del 20-30% semplicemente utilizzando un indumento anche soltanto per nove mesi in più. La riparazione è un atto radicale!”.

Come potrete partecipare? Vi basterà portare il vostro capo preferito (mi raccomando, solo uno) e Patagonia lo riparerà gratuitamente, di qualunque marchio esso sia! La casetta in legno marchiata Patagonia sarà in Piazza Grober dalle 12.00 alle 18.00 durante entrambe le giornate del 16 e 17 marzo 2019.

Quale occasione migliore per visitare Alagna o concludere una fantastica giornata di sci nel Monterosa Ski? Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Patagonia.

*Fotografie e video: Patagonia