Arriva a Varese il laboratorio mobile di chirurgia artroscopica della spalla

Un laboratorio medico mobile e altamente tecnologico è in arrivo a Varese, nel parcheggio del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV) dell’Università dell’Insubria.

È un grande camion della Artrex GmbH al cui interno, per tutta la giornata di mercoledì 27 febbraio, si tiene un corso teorico-pratico di Chirurgia Artroscopica della spalla e di Traumatologia dell’arto superiore.

Una bella opportunità per i medici in formazione, che possono apprendere e perfezionare le più moderne tecniche di chirurgia aperta e artroscopica mini-invasiva. L’iniziativa è organizzata dal Centro di Ricerche Interdisciplinare in Patologia e Chirurgia dell’Apparato Locomotore (CRIPCR) diretto da Michele Surace, che è anche responsabile della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia di Varese.