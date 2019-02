Centotrenta aspiranti miss a Malpensafiere

Presenza da record per il primo casting dedicato alle aspiranti Miss Italia Lombardia. La selezione si è tenuta nel fine settimana a Malpensafiere, in Fiera Campionaria e ha visto 130 ragazze tentare di raggiungere l’ambita idoneità per il tour 2019 di Miss Italia Lombardia.

Le candidate si sono presentate con largo anticipo all’appuntamento che le ha tenute impegnate per tutta la giornata, tra casting, esibizioni, e un po’ di sano divertimento durante gli shooting di gruppo per allentare la tensione. Centinaia di persone hanno assistito all’evento, altrettante hanno seguito le nostre Miss durante tutto lo

shooting fotografico all’interno della zona espositiva di MalpensaFiere e l’area eventi, numerosissimo pubblico anche durante la sfilata tra i corridoi allestiti, dagli innumerevoli espositori della fiera campionaria.

Un compito non facile, quello di selezione; dopo i 3 passaggi davanti alla giuria: presentazione, prova sfilata ed esibizione artistica, l’elenco delle ragazze ammesse al Tour 2019 è stato consegnato ad Alessandra Riva, agente Regionale di Miss Italia Lombardia.

Alle 18.30 è iniziata quindi la presentazione su palco del gruppo delle 55 ammesse al Tour accompagnate da Sofia Belli di Besnate (VA), madrina dell’evento che nella stagione 2018 ha avuto l’emozione di vivere la diretta televisiva della Finale di Miss Italia su LA7. Sul palco anche Martina Pagani, nativa di Varese ma residente a Beregazzo Como, dopo l’emozionante esperienza del casting Miss 365 di Roma a Dicembre, dove è arrivata nei primi 10 posti, si è guadagnata l’accesso diretto alle finali Regionali del tour Lombardo.

A chiudere il bellissimo evento che ha visto come protagoniste le ragazze idonee rappresentanti appieno la bellezza di essere donna tra ballerine, cantanti, sportive, mamme e molto altro ancora, è stato fatto un bellissimo scatto ricordo sul palco tricolore.

Una grande partnership per l’agenzia bergamasca Rial Events, esclusivista regionale del concorso Miss Italia, che ha potuto collaborare con importante Polo Fieristico di MalpensaFiere. Per partecipare alle prossime selezioni chiama 331 529 1611 Rial Events.