Chitarra, armonica e voce, Tre Burt in scena al Twiggy

Chitarra, armonica e voce: folk allo stato puro. E’ questo quello che vi aspetta questa sera, mercoledì 13 febbraio, al Twiggy di Via De Cristoforis: al locale sarà in scena Tre Burt, uno di quegli artisti capaci di scrivere canzoni senza tempo, voce chitarra e armonica che si traducono in un folk profondamente radicato nei paesaggi americani. L’artista arriva da Sacramento (USA) e suona per la prima volta in Italia (ore 21 e 30, ingresso libero).

Nel fine settimana invece, il 15, serata Soul Casserole, dj set a cura di Simon Yates (ore 22:00, ingresso libero) mentre sabato in consolle ci sarà “Common People” dj set a cura di Deejay Dave (ore 22:00, ingresso libero).