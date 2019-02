Ciclista investito sul Sempione

Un ciclista di 58 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, in un incidente avvenuto sul Sempione a Somma Lombardo.

L’incidente è avvenuto alle 10.30, all’ingresso venendo da Gallarate, all’altezza di via Soragana.

Sono intervenuti Polizia Locale e 118, con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate (foto inviata da un lettore).