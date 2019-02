Coltello in tasca, denunciato

Nella serata di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile nella compagnia di Varese hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un ventottenne disoccupato tunisino residente a Tradate, poiché resosi responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In particolare i militari dell’arma nel corso di un servizio di pattuglia procedevano al controllo del soggetto mentre transitava a piedi in Viale Milano. sottoposto a perquisizione personale lo stesso veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm circa del quale non riusciva a giustificarne il porto e che veniva posto sotto sequestro (immagine di repertorio).

Nell’ultimo fine settimana sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri anche con l’ausilio delle Squadre Operative di Supporto del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano, con il controllo di obiettivi sensibili e luoghi di maggiore affluenza di persone, con particolare attenzione al centro della città di Varese.