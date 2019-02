Controlla il tuo cuore: visite in Humanitas Mater Domini

Ipertensione arteriosa, colesterolo alto, obesità o sovrappeso, fumo, diabete sono i principali fattori di rischio per la salute del nostro cuore, esponendolo a gravi malattie cardiovascolari.

Humanitas Mater Domini aderisce con una giornata di prevenzione ‘Cardiologie Aperte’, l’iniziativa di sensibilizzazione alle malattie cardiovascolari, promossa da ‘Fondazione per il tuo cuore’.

Sabato 16 Febbraio 2019, dalle 9.00 alle 15.00, l’Ospedale apre le proprie porte ai cittadini, che potranno effettuare gratuitamente: la rilevazioni del colesterolo e della glicemia (solo se a digiuno da 2 ore), misurazione della pressione arteriosa ed il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (IMC).

Come partecipare all’ iniziativa?

L’iniziativa si terrà Sabato 16 Febbraio 2019, dalle 9.00 alle 15.00, in Humanitas Mater Domini (Via Gerenzano 2, Castellanza), Area Verde Piano 1 – Ambulatori D.

La partecipazione è libera e gratuita. Da Lunedì 4 Febbraio, si potrà prenotare telefonando al numero 0331 476521, da lunedì a venerdì, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (fino ad esaurimento posti).