Crisi Hammond, Astuti: “Commissione attività produttive pronta ad ascoltare i lavoratori”

“Massima solidarietà ai lavoratori della Hammond che affrontano una crisi inaspettata e gestita in modo discutibile dalla proprietà. Siamo ovviamente preoccupati della piega che la vertenza sta prendendo e come commissione attività produttive del Consiglio regionale diamo la massima disponibilità ad incontrare i lavoratori in tempi rapidi, per ragionare insieme su ciò che la Regione può e deve mettere in campo per affrontare questa crisi.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, consigliere segretario della commissione attività produttive del Consiglio regionale, in merito agli ultimi sviluppo della crisi della Hammond di Marnate emersi dall’ultimo incontro tra azienda e sindacati nel quale gli stessi sindacati hanno chiesto l’intervento della Regione.