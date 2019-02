Hammond, Invidia (M5S): “Portate il caso al Ministero del Lavoro”

“A seguito dei recenti incontri inconcludenti dei sindacati con i vertici aziendali della Hammond Power Solutions a riguardo della vendita di quest’ultima, mi rivolgo ancora una volta ai sindacati FIOM e FIM: bene intavolare un incontro con la Regione ma coinvolgere il Ministero del lavoro è ugualmente fondamentale e prioritario. Aprite il dialogo col Ministero, che non ha ricevuto ancora alcuna comunicazione in merito, prima che sia troppo tardi. Il licenziamento dei dipendenti della HPS o un accordo al ribasso sarebbe una grave perdita sia sociale che dell’altissimo know how professionale del nostro territorio”.

Commenta così il deputato del Movimento 5 Stelle Niccolò Invidia le recenti dichiarazioni dei rappresentanti Fiom e Fim a seguito del terzo incontro sul futuro della HPS.