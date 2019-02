Einar, dopo Sanremo sorrisi e abbracci ai fan

Einar ha incontrato i fan al negozio Varese Dischi. Il cantante, dopo l’esperienza del Festival di Sanremo, sta presentato in tutta Italia il suo ultimo progetto discografico e ha fatto tappa a Varese. Ad accoglierlo, nel primo pomeriggio di oggi, un centinaio di persone, per lo più giovanissime ragazze che seguono il giovane cantante dall’esperienza del programma televisivo “Amici”. L’ultimo disco di Einar, nato a Santiago di Cuba, si intitola “Parole Nuove”, così come il brano che ha presentato sul palcoscenico dell’Ariston.

I prossimi appuntamenti a Varese Dischi sono per il primo marzo con il rapper Lazza e l’11 con la cantante Carmen e il suo ultimo album “Più forti del ricordo”.

Foto di Raffaele Della Pace