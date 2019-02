Javorcic è raggiante: «Una bella pagina di storia della Pro Patria»

Conferenza stampa post partita dal sapore particolare per mister Ivan Javorcic. Vuoi per il centenario, vuoi per il nuovo completo dello staff, in sala stampa il croato ci arriva con un sorriso a 32 denti, come chi è contento, sa di aver qualcosa di importante e di aver regalato qualcosa a chi ha assistito.

La Pro vince e convince: «Non è stata una partita facile – dichiara Javorcic- anche se siamo partiti con l’intensità giusta e abbiamo trovato subito il vantaggio. C’è stato da gestire una partita che poteva essere riaperta in qualsiasi momento e l’abbiamo fatto bene. Non era scontato e per questo sono felice per i ragazzi e per questi numeri che attestano la bontà del lavoro che facciamo in settimana».

Nota di orgoglio per aver festeggiato al meglio questi cent’anni: «Stiamo scrivendo – continua il mister – una bella pagina nella storia di questa società. Mi piacerebbe che allo stadio fossimo di più, ma è comunque una bella sensazione ritrovarsi con il popolo che c’è sempre stato e a cui possiamo continuare a regalare emozioni».

Deluso per il risultato ma contento della prestazione invece Claudio Bellucci, allenatore dell’Albissola: «Peccato per il risultato. Per come si era messa ci è andata male, ma credo che la prestazione sia di assoluto livello. Venire qui a vincere era difficile ma sono sicuro che continuando a giocare così il nostro percorso sarà positivo».