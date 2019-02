“Ladri di biciclette” al Cineforum delle Arti

Giovedì 14 febbraio il Cineforum delle Arti a Gallarate propone un vecchio film di Vittorio De Sica, recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna: Ladri di biciclette.

A distanza di settanta e più anni rimane un lavoro di bellezza assoluta, come manifesto sociale nel quadro del suo tempo, come opera cinematografica e come monumento della storia dell’arte generale.

La trama è nota: Antonio Ricci festeggia con la famiglia il lavoro che ha ottenuto faticosamente: attacchino di manifesti del cinema. La famiglia riscatta dal banco dei pegni la bicicletta e Antonio va a lavorare. Sta incollando il manifesto di Gilda quando gli rubano la bicicletta. Cerca di rincorrere il ladro ma inutilmente. Disperato inizia un’impossibile ricerca insieme a suo figlio Bruno. Il povero Antonio le tenta tutte, compresa la visita a una medium. Un giorno crede di vedere il ladro, lo blocca e chiama un carabiniere…

L’ingresso è aperto anche ai non tesserati.