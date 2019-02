L’amministrazione Corbo fa il bilancio di fine mandato

Sarà una serata per illustrare il lavoro svolto in cinque anni alla guida del paese: l’amministrazione di Besnate guidata da Giovanni Corbo fa il bilancio di fine mandato e lo fa in una serata aperta, ospitata al Teatro Incontro.

Non è ancora il lancio della campagna elettorale (Corbo si ricandida), per quello ci sarà tempo. Sarà invece, appunto, un momento di bilancio, “Besnate è partecipazione”, con un titolo che rimanda alle dinamiche di coinvolgimento che lo stesso sindaco ha rivendicato nell’intervista di sabato scorso (qui)

L’appuntamento è per mercoledì 27 febbraio, alle 21, al Teatro Incontro. La serata è presentata da Giorgio Fioretti di Radio Lupo Solitario, Corbo dialogherà con i giornalisti di Rete55, VareseNews, La Prealpina.