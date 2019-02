Le App più amate dai ragazzini: l’uso, i rischi e come proteggerli

Oggi, martedì 5 gennaio, è il Saferinternetday 2019, la giornata internazionale per la promozione di un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. E proprio in questa ricorrenza “La scuola dei Grandi” di Sesto Calende promuove un nuovo incontro su “Quello che i ragazzi non dicono, ma postano”. Un incontro pratico per conoscere le applicazioni più usate dai ragazzi, i rischi collegati al loro uso e consigli pratici su come proteggere le loro esperienze in rete. Un incontro che segue quello teorico, con lo stesso titolo, proposto a dicembre sempre a genitori di bambini in età scolare e pre adolescenti, dagli 8 ai 13 anni.

A condurre la serata anche questa volta sarà Matteo Locatelli, responsabile progetti di prevenzione presso Unison ed esperto in pedagogia e didattica digitale. I genitori esploreranno potenzialità e limiti dell’uso dei social, e della tecnologia in generale, da parte dei nativi digitali, acquisendo chiavi di lettura diverse e trovando modalità di rapporto con questa generazione.

“Sempre più spesso si tende a proibire, perché risulta più facile e più rapido piuttosto che educare”, ha affermato Matteo Locatelli. “Il mondo degli adulti ha progressivamente abbandonato da soli i ragazzi nelle loro stanze, limitando lo spazio per il gioco, l’incontro e il confronto fisico con coetanei, per poi correre ai ripari quando si accorge che gli adolescenti hanno un uso problematico della tecnologia e soprattutto dei social”.

Si tratta di un nuovo appuntamento della Scuola dei grandi, il ciclo di incontri promossi dal Comitato dei rappresentanti dell’Istituto comprensivo Ungaretti “per creare uno spazio dove condividere dubbi, domande, strategie e difficoltà dell’educare”.

L’incontro “Quello che i ragazzi non dicono ma postano è per la sera di oggi, martedì 5 febbraio, alle ore 20:45 presso la scuola media “L. Bassetti” di via Bogni 2, a Sesto Calende.