“L’obbedienza non è più una virtù”: don Milani e la guerra

Domani. 19 febbraio, si terrà la prima serata pubblica legata alle mostre in corso presso gli spazi espositivi della sede provinciale ACLI di via Speri Della Chiesa n.9 a Varese.

Alle 20.45, presso le ACLI provinciali di Varese, in via Speri Della Chiesa Jemoli n.9 – Varese, si terrà “Don Lorenzo Milani – L’obbedienza non è più una virtù”, attualità delle testimonianze e dell’insegnamento del priore di Barbiana su non violenza, obiezione di coscienza, no alla guerra.

All’incontro parteciperà Agostino Burberi – alunno di Don Milani, e Don Renato Sacco – Coordinatore di Pax Christi. L’Ingresso è gratuito.