Mascherine in piazza con il Bortolo Ciuchet

E’ in programma per il 9 marzo il Carnevale Mombellese. Come da tradizione, l’oratorio di Sant’Arialdo e l’Associazione Mombello viva organizzano la giornata di festa. Si inizia da mezzogiorno con polenta e salamini in Piazza Santo Stefano e si continua in piazza con la tradizionale maschera del Bortolo Ciuchet scortato dai gruppi mascherati e il suo discorso. Alle 14 e 30 ci sarà l’esibizione del Circolo Macaggi, alle 16 le premiazioni della maschere più belle e alle 16 e 30 la “condanna” del Bortolo Chiuchet.

Una giornata nel segno della tradizione; in caso di maltempo la festa si terrà al Teatro Franciscum mentre la polentata all’oratorio.