Per Mirko e la sua carrozzina, Varese è un’avventura

Arrivare da piazza Monte Grappa alla stazione (e viceversa) non è uno scherzo, per chi si muove in carrozzina.

A provarlo è Mirko Della Pietra, di Malnate, che con i responsabili dell’associazione Articolo 3 Emanuela Romeo e Francesco Marcello ha mostrato le difficoltà di chi si muove con 4 ruote in punti apparentemente semplici ma micidiali della città: come la rampa davanti al Politeama o i marciapiedi di via Mazzini.

Mirko ha 33 anni e, malgrado la sua disabilità è uno sportivo, studia, lavora e fa pure il dj: ma certi punti di Varese non riesce proprio a varcarli senza l’aiuto di qualcuno, anche se ne avrebbe la voglia e la forza.

Responsabili, innanzitutto, certi punti in sampietrino, ma molto di più lo sono le piccole ma infide sconnessioni, le inclinazioni “selvagge” delle rampe, i gradini multipli invisibili: in centro ce n’è una vera collezione.

Una “passeggiata istruttiva” che ha voluto segnalare all’amministrazione alcuni punti che rendono davvero meno attrattiva e turistica la città, perchè meno inclusiva: e che vogliono dare importanti spunti a chi sta rimettendo a posto i marciapiedi, o cambierà il volto delle stazioni.

«Perchè non basta lavarsi la coscienza con una rampa» commenta Emanuela Romeo, «Bisogna fare i lavori fatti bene». Una scelta che fa bene a tutti: «Perchè dobbiamo smettere di parlare semplicemente di disabili – Ha concluso Francesco Marcello – Quando invece certe migliorie servono a tutti, anche alle mamme e agli anziani».