Monossido da una caldaia: palazzina evacuata nel Luganese

Soccorritori al lavoro e una decina di persone evacuate questa mattina a Lugano per la presenza di monossido di carbonio nel locale caldaia di uno stabile.

Verso le 9.30, all’interno del locale caldaia di una palazzina di via Concordia, per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, si è verificata una fuoriuscita di monossido di carbonio.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di una decina di persone dagli appartamenti. Non si segnalano intossicati.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia cittadina, sono intervenuti la Croce Verde e i Pompieri di Lugano (con 8 uomini e 4 veicoli) che hanno provveduto a ripristinare la situazione e ad arieggiare i locali.