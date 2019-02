Musica, storie e teatro nel programma di febbraio dell’Arci Cuac

Dopo un gennaio ricco di proposte, di intrattenimento e non solo, il circolo Arci Cuac torna con il programma del mese di febbraio. Il debutto è stato venerdì 1 febbraio con l’evento musicale Sostrano Tour, l’8 febbraio sarà la volta di Luca Marino, che presenta il suo terzo album.

Il 15 febbraio torna il racconto della realtà operaia: Bruno Bigoni presenta il documentario “Fino a quando l’ultimo”, sul Sulcis e sulla resistenza operaia dell’ex Alcoa.

Venerdì 22 febbraio l’ultimo appuntamento appuntamento del mese con lo spettacolo teatrale “Alda Merini, ovvero la dismisura dell’anima”, presentata dalla Compagnia dei gelosi.

Il circolo Arci Cuac si trova negli spazi della Cooperativa Unione Arnatese di Consumo, in via Torino 64. Ingresso con tessera Arci, che si può sottoscrivere al momento ed è valida per tutto l’anno, in tutti i circoli Arci d’Italia.