Pinocchio torna al Cinema, per due proiezioni

Anche la seconda rassegna di CinemaKids prevede un omaggio ai primissimi film di animazione: dopo Biancaneve tocca a Pinocchio, che sarà proiettato in sala Filmstuduio90 di via De Cristoforis 5 domenica 24 febbraio sia al mattino, alle ore 10.30 che al pomeriggio, alle ore 15.

Si tratta del secondo lungometraggio animato di casa Disney, uscito nel 1940 per la regia di Hamilton Luske e Ben Sharpsteen. Costosissimo, il suo successo non fu immediato, come accadde al suo predecessore, ma crebbe nel tempo, facendo conoscere a tutto il mondo le celebre favola italiana di Collodi cui sono ispirati la storia e i suoi personaggi. A cominciare da Geppetto, il falegname con la passione per l’intaglio degli orologi a cucù. Vive in un’umile casa con il gattino Figaro e il pesce rosso Cleo e decide di costruire un burattino di legno per sentirsi meno solo. A lavoro ultimato l’uomo va a dormire, e prima di chiudere gli occhi guarda la Stella dei desideri sognando che il suo burattino possa diventare un bambino vero. La stella lo ascolta, e inizia l’avventura.

Prima della proiezione del film sarà offerta la merenda a tutti i bambini.

Per le proiezioni nella sala di Filmstudio90 è necessaria la tessera da prenotare a questo link almeno un giorno prima della manifestazione.

Il biglietto costa per tutti 5 euro.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it oppure 0332 830053.