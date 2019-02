Pneumatici, sedie e tavoli: i sub puliscono il fondale del porto vecchio

Sabato 2 febbraio 2019, i fondali antistanti il porto vecchio della Gabella sono stati scandagliati dai sub della “Settegradi Divers ASD” di Portovaltravaglia. Guidati in acqua dal Presidente Romano Rampazzo, i sub hanno accatastato in poche ore un numero impressionante di rifiuti: da pneumatici di ogni tipo e forma a tavolini, sedie, bottiglie e ogni sorta di materiale.

Grazie all’accordo con l’Amministrazione comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, si è potuto dar corso a un’importante operazione di pulizia dei fondali, preventivamente visionati e filmati dai volontari della Settegradi Divers, che ha coinvolto dieci sub impegnati per qualche ora in acqua nonostante la rigidissima temperatura.

Un segnale importante di rispetto per l’ambiente e un monito per quanti continuano a considerare il lago come un enorme bidone della spazzatura. “Sono davvero grato a Romano Rampazzo e ai suoi splendidi ragazzi”, dice il Sindaco Fabio Passera. “Li avevo conosciuti qualche anno fa grazie a una bellissima mostra fotografica al Punto d’Incontro, ma stavolta si sono davvero superati. Credo abbiamo, tutti insieme, dato un segnale molto forte di civiltà: non possiamo continuare a considerare l’ambiente che ci circonda come fosse l’ultimo dei problemi o, prima o poi, la pagheremo duramente. Giornate come queste e volontari come quelli della “Settegradi Divers ASD” fanno davvero sperare che qualcosa possa cambiare. Sempre ammesso che il loro impegno insegni qualcosa a ognuno degli utenti delle nostre splendide acque”.