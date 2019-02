“Qualcuno sistemi il palo pericolante sulla strada per Duno”

L’sos arriva da un attento lettore di Varesenews che è preoccupato per un tratto stradale che sta fra Cuveglio e Duno – ancora in comune di Cuveglio – in cui è ben visibile un palo della luce pericolante.

Galleria fotografica Il palo della luce spezzato 4 di 10

Il motivo dell’apprensione sta nel fatto che il palo è inclinato verso la strada “sulla quale passa ogni giorno il pullmino della scuola”.

Il pesante sostegno della linea elettrica, in cemento, è poggiato sulla recinzione privata di una casa; appena più sotto è presente un secondo palo, ma in questo caso spezzato.

Che è successo? Probabilmente il fatto è avvenuto a seguito della nevicata di due settimane fa: la caduta di un albero e la rottura del palo a valle ha causato lo spostamento dell’altro palo, a monte.

Della questione è a conoscenza anche il Comune di Cuveglio. L’assessore Giuseppe Lioi ha specificato che sono state fatte già quattro segnalazioni a Enel “a cui compete la sostituzione del palo”