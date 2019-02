Regalo di San Valentino: l’assessore ritrova 150 euro perduti

«Eppure sono convinta che l’avremmo fatto in tanti. Ormai, così abituati al peggio, ci meravigliamo anche dei piccoli gesti quotidiani di onestà». E’ il commento dell’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino, protagonista di un bel gesto che ha cambiato la giornata di un saronnese.

Tutto è iniziato qualche giorno fa quando dopo alcune commissioni in comune un saronnese ha perso alcune banconote in Municipio. Una disavventura che gli ha lasciato molta amarezza tanto che si è sfogato sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se” che conta 14 mila iscritti.

«Qualche ora fa ho perso dalle tasche 150 euro in Comune. Non potete immaginate minimamente di quanto mi senta sciocco. Buon San Valentino al fortunato!». In realtà tutto si è presto concluso per il meglio visto che sulla pagina è comparso il post dell’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino che spiegava di aver trovato le banconote proprio in Municipio e chiedendo di concordare un incontro per la restituizione.

Una disavventura a lieto fino che si è chiusa con un secondo post sul social network: «Il post dei 150 euro persi l’ho pubblicato un po’ per sdrammatizzare l’accaduto, un po’ perché la speranza di trovare più gente onesta che sleale c’è! Un grande ringraziamento all’assessore alla cultura Maria Assunta Miglino esempio di lealtà e correttezza».