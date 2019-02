Rientro al lavoro senza rinunciare all’allattamento

Tra le maggiori preoccupazioni delle mamme che rientrano al lavoro dopo la maternità quando il bimbo è di pochi mesi, c’è il problema di come continuare l’allattamento del piccolo nonostante sia al nido o affidato ai nonni o alla babysitter.

In questi giorni sono in corso gli “inserimenti invernali” nei nidi pubblici che di solito i nidi accettano i lattanti a partire dai 6 mesi, cioè quando sono in grado di stare seduti autonomamente e iniziano le prime pappe dell’alimentazione complementare. Ma lo svezzamento è graduale e le poppate continuano ad essere fondamentali nella dieta del bambino.

Sono dedicati proprio alle mamme pronte ad affrontare il primo grande distacco dal loro piccolo i consigli di Ats Insubria (contenute nell’opuscolo “Alimentazione 0-3 anni, i primi 1000giorni”) su come raccogliere e trasportare il latte materno o inserire nella dieta il latte artificiale.

COME RACCOGLIERE IL LATTE MATERNO

Si usa il tiralatte che può essere manuale o elettrico (più pratico nel caso di necessità quotidiana, può essere acquistato o affittato in farmacia).

Prima di ogni raccolta di latte lavare e asciugare accuratamente le mani e il seno con acqua e sapone neutro.

Raccogliere il latte in un apposito contenitore sterile (vasetto conserva latte, biberon) con coperchio.

In ogni contenitore conservare solo il latte necessario per una poppata e su ciascuno apporre un’etichetta con scritto data e ora del prelievo e, nel caso sia destinato al nido, anche nome e cognome del bambino.

Raffreddare il contenitore chiuso (biberon) sotto l’acqua fredda corrente e posizionarlo immediatamente in frigorifero.

CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNO

In frigo: il latte materno si può conservare fino a 72 ore, ma è bene riporlo nella parte bassa e mai nello sportello, in modo che non superi la temperatura di +4°C).

A temperatura ambiente: a una temperatura massima di +25°C il latte materno si conserva solamente per 4 ore. In estate, con l’aumentare della temperature, i tempi di mantenimento si riducono.

Nel congelatore: in alternativa il latte materno può essere anche congelato. Nella cella freezer compresa nel frigorifero, a -15°C, il latte si conserva per 2 settimane. Nel freezer compreso nel frigo, ma con sportello separato, con temperature inferiori ai -18°C per 3 mesi. Nei freezer esterni, con temperature inferiori a -20°C per 6 mesi.

COME SCONGELARE

Per scongelare il latte materno è possibile riporre il contenitore ancora sigillato nel frigorifero (sono necessarie 8-12 ore per scongelarlo completamente).

Se non si è tolto dal congelatore per tempo, il modo migliore per scongelarlo rapidamente consiste nel metterlo sotto un getto di acqua fredda oppure a bagnomaria.

Non scongelare mai sulla fiamma diretta né con il microonde.

Il latte scongelato può essere conservato in frigorifero e utilizzato entro le 24 ore e una volta che è stato riportato a temperatura ambiente deve essere usato o gettato via, mai ricongelato.

TRASPORTO

Durante il trasporto il contenitore del latte appena raccolto (o scongelato) deve essere mantenuto in borsa termica con temperatura che non superi i +4°C.

LATTE ARTIFICIALE

Se prelevare e gestire il latte materno diventa scomodo o impraticabile, è possibile ricorrere all’aiuto del latte in polvere. È compito del pediatra prescrivere il tipo di formula adattata e le relative dosi per i singoli pasti del singolo bambino.