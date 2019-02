Sfida al “Gotha” parte prima: il Banco Bpm affronta il Brescia

Ci sono due squadre al di sopra – in classifica e nella storia recente della pallanuoto italiana – della Sport Management di Busto Arsizio: i pluricampioni tricolori della Pro Recco e l’AN Brescia, attualmente appaiate in testa alla Serie A1. E proprio le due corazzate saranno le prossime avversarie dei Mastini, reduci sì dal ko nella “battaglia di Spalato” in Champions ma anche da una lunga serie di risultati positivi in campionato.

Insomma, a Brescia – si gioca nella piscina di Mompiano – la Banco Bpm non può e non vuole partire già battuta nel match in programma sabato 9 febbraio dalle ore 18 (diretta su Waterpolo Channel). Il match sarà dello stesso livello di quelli abitualmente affrontati in Champions: duro, fisico ma anche ricco di talento sui due lati della vasca.

All’andata i bresciani la spuntarono alle “Manara” con il punteggio di 10-7 con l’ex Pietro Figlioli decisivo con 4 reti a segno. Busto però vuole la rivincita per provare anche ad agganciare gli avversari in classifica, in vista poi della sfida con il Recco (alla finestra, da spettatore interessato senza particolari assilli visto che giocherà a Catania). Nella passata stagione, a ridosso di Natale 2007, la Sport Management ottenne il primo, storico successo contro la squadra di Bovo. Ora i Mastini vogliono la replica di quella grande partita. Alla “Mompiano” sarà anche grande sfida tra bomber: Stefano Luongo del Banco Bpm è l’attuale capocannoniere della A1 con 48 gol a segno, due in più di quelle messe a segno da Figlioli.

«Sarà come sempre una partita difficile contro una squadra molto forte e candidata allo scudetto – avverte l’allenatore del Banco Bpm, Marco Baldineti – Brescia e Recco sono le favorite per tricolore e Champions League, noi proveremo a fare del nostro meglio nonostante dobbiamo recuperare qualche acciaccato. Il match ha una importanza relativa sotto il profilo della classifica perché lo scudetto si assegnerà con le Final Six, però ci teniamo molto e speriamo di fare una buona prestazione».