Sparatoria di Voldomino, giovedì l’udienza di convalida

È stata fissata dal giudice per le indagini preliminari l’udienza di convalida per l’arresto di C. B., il cinquantaquattrenne di Barcellona Pozzo di Gotto finito in manette la sera di lunedì a Voldomino (immagine di repertorio).



L’uomo è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di aver sparato alle gambe al genero nella frazione Luinese dopo l’ennesimo diverbio scaturito – sembra – per questioni legate ai travagliati rapporti fra la vittima e la figlia.

Dopo una rapida ricerca da parte dei carabinieri sono scattate le manette ai polsi dell’uomo, noto in città per avere un’attività di vendita ambulante di frutta e verdura.

Pesanti le accuse: tentato omicidio (con le aggravanti della premeditazione e della recidiva), minacce e danneggiamento, oltre al porto abusivo d’arma da fuoco, peraltro non ancora trovata; per questo si trova detenuto ai Miogni e domani, giovedì, finirà di fronte al giudice di Varese per la convalida dell’arresto. Lo difende l’avvocato Corrado Viazzo, Pm Giulia Floris.