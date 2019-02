A Stefano e Fabrizio i due biglietti per il concerto della Pfm a Varese

Non c’è che dire: sulla PFM e De Andrè i nostri lettori sono davvero molto ferrati (e questo non può che far bene al cuore). Per il nostro contest di San Valentino abbiamo fatto una domanda che pensavamo complessa e invece in pochissime ore sono arrivate decine di risposte, la maggior parte corretta. I due biglietti del concerto in programma il 21 maggio al Teatro di Varese sono stati vinti da Stefano C. e Fabrizio P. che hanno risposto quasi in tempo reale al nostro quiz.

Ecco qual era la domanda: i nomi di quale film e quale regista vengono storpiati da De André introducendo una canzone nel live con la PFM? La risposta è: “I vitelloni di Fellini” diventa “I vitellini di Felloni”.

Non avete vinto i biglietti ma volete comunque assistere al concerto? Nessun problema: sono già in vendita presso Varese Dischi in Galleria Manzoni, 3 a Varese, e sul circuito on line di TicketOne.

Il concerto è organizzato da APA Onlus, Amici per l’Africa, in occasione dei vent’anni di attività. Il ricavato della serata servirà a realizzare uno studio dentistico in uno degli ospedali più poveri dell’Africa , il St.Kizito Hospital a Mikumi (Tanzania).