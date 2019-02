“Sul nuovo catalogo di VareseCorsi manca l’assessore”

L’ultima edizione del libretto che presenta i corsi di Varese Corsi scandalizza Marco Pinti, Consigliere comunale della Lega a Varese.

«Il nuovo catalogo di VareseCorsi esce, per la prima volta, senza la presentazione a firma di un esponente dell’Amministrazione comunale – sottolinea Pinti – Una mancanza di rispetto verso i Varesini molto grave», Una mancanza tanto grave da meritare un’interrogazione sul caso, che il consigliere ha subito annunciato.

«Come da tradizione in questi giorni viene recapitato nelle case dei varesini l’opuscolo informativo dell’offerta targata “Varesecorsi”, una realtà che capace di coinvolgere negli ultimi anni fino a 150 docenti e 5000 iscritti – spiega Pinti – Corsi culturali a cui si affiancano da sempre sessioni di natura artistica, linguistica, sportiva, umanistica, resi spesso accessibili ad un più vasto pubblico quanto a tariffe per gli utenti, anche grazie alla sinergia trentennale tra privati e Amministrazione comunale. Quest’anno tuttavia, il dépliant non si apre con la consueta pagina a cura del Sindaco e della Giunta».

«È una mancanza mai successa prima: presenterò nei prossimi giorni un’interrogazione per chiedere conto di quanto accaduto – prosegue Pinti – anche perché non vorrei che tutto ciò fosse sintomo di un deterioramento dei rapporti tra il Comune e la rete che rende possibile la rassegna formativa, in modo analogo a quanto purtroppo accaduto con il Cspa, verso cui l’Assessore non ha risparmiato dure critiche nel corso di una recente seduta della Commissione cultura».