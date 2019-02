Torna la giornata della raccolta del farmaco, 122 farmacie in provincia per aiutare

Si terrà anche in provincia di Varese la diciannovesima edizione della giornata di raccolta del farmaco, iniziativa nazionale che coinvolge oltre 4500 farmacie in 104 province d’Italia.

Nell’edizione 2018 della giornata sono state raccolte quasi 380mila confezioni di farmaci, che sono arrivate a quasi 540mila persone assistite.

«In provincia di Varese quest’anno hanno aderito 122 farmacie, che corrisponde ad un numero di circa 6mila persone assistite – ha spiegato Dina Ermolli, che da una decina d’anni collabora con il banco farmaceutico e da 4 anni è delegata della provincia di Varese – IN provincia nel 2108 la richiesta di farmaci è stata di 24.500 pezzi. Quest’anno si stima che arrivi a 26mila»

«La forza maggiore del banco farmaceutico è sempre stata qui, in Lombardia, e Varese è una delle realtà piu vive a livello nazionale – ha spiegato Marco Malinverno, direttore della fondazione Banco Farmaceutico – Del rest c’è un nesso tra ricchezza e presenza di strutture del terzo settore. La giornata del farmaco, per il banco, è solo una delle iniziative: che però rappresenta un gesto di grande apertura importante, in questo periodo in cui ci si chiude un po’ di più in se stessi».

La giornata è fissata per sabato 9: le farmacie che aderiranno, il cui elenco è disponibile sul sito di Banco Farmaceutico, esporranno anche il manifesto dell’edizione 2019 dell’iniziativa.

«Quella di oggi non è solo la presentazione di una iniziativa, ma ,memorandum – commenta l’assessore al welfare Roberto Molinari – Un “cari cittadini, non dimenticate che c’è chi non può curarsi”. Questa è un iniziativa particolarmente importante, come importante non è solo l’opera del banco farmaceutico ma anche quella dei singoli farmacisti aderenti».