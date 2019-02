Varese Cambia Luce: sostituiti 3000 lampioni si passa alla zona nord ovest

Oltre 3000 lampioni già sostituiti con tecnologia led tra gennaio e febbraio: era questo il primo obiettivo di Varese Cambia Luce che negli ultimi mesi ha visto gli interventi nella zona sud di Varese.

Da qualche giorno le squadre al lavoro stanno operando già nella zona nord ovest della città dove verranno installati oltre 2500 nuovi punti luce a led entro fine aprile.

Le sostituzioni dei lampioni si stanno svolgendo in queste ore tra via Crispi, via Sanvito e via Saffi mentre un’altra squadra sta intervenendo in via Gasparotto.

Procedono spediti gli interventi di Varese Cambia Luce, il grande intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica cittadina che prevede entro 18 mesi la completa sostituzione di tutti i vecchi lampioni di Varese con 11mila nuovi punti luce a Led.

Intanto, il 5 marzo ripartono anche gli incontri di quartiere con l’appuntamento a Casbeno. Si proseguirà poi a Masnago, Brunella e Montello il 7 marzo, a Bregazzana il 12, a Sant’Ambrogio e Sangallo il 14, alla Rasa il 19 marzo e Avigno e Velate il 2 aprile. Le date degli incontri per l’ultima parte della città verranno comunicate in seguito.

È online anche il nuovo sito di Varese Cambia Luce attraverso il quale è possibile seguire lo stato di avanzamento dei lavori e fare segnalazioni: https://varese.cambialuce.com/

LE DATE DEI PROSSIMI INCONTRI

CASBENO – 5 MARZO 2019 alle 21.00 presso l’Oratorio di Casbeno, viale Ariberto da Intiniano,12

MASNAGO, BRUNELLA, MONTELLO – 7 MARZO 2019 alle 21.00 presso l’Oratorio di Masnago, via Giuseppe Bolchini,5

BREGAZZANA il 12 MARZO 2019 alle 21.00 presso la Fondazione Renato Piatti ONLUS, via Angelo e Anna Magnani,6 – Bregazzana

SANT’AMBROGIO e SAN GALLO il 14 MARZO 2019 alle 21.00 presso il Circolo L’Avvenire, piazza Milite Ignoto, 4 – Sant’Ambrogio

RASA il 19 MARZO 2019 alle 21.00 presso il Bianchi bar “Da Carletto” via San Gottardo, 29 – Rasa

AVIGNO e VELATE il 2 APRILE 2019 alle 21.00 presso il Centro anziani di Avigno, Via Oriani,121 (saletta al piano inferiore).