Vent’anni di “dolci momenti”, il comune ringrazia i gelatai Elena e Gaetano

Dopo vent’anni di attività la Gelateria del Borgo, nel cuore del centro storico di Angera, cambia gestione. Ai titolari, Elena Zeni e Gaetano Ferraro, il comune ha consegnato oggi un attestato di ringraziamento “per aver regalato più di vent’anni di dolci momenti che verranno ricordati da tutti con nostalgia.Con l’occasione – si legge nel documento – esprimiamo il nostro encomio per il lodevole intento di permettere la prosecuzione dell’attività insegnando la Vostra arte a giovani volonterosi che Vi renderanno onore”.

Da punto di riferimento per tanti amanti del gelato, quella di Elena e Gaetano, è diventata con il tempo anche una “base” per gli appassionati di aeronautica e storia del volo. Elena infatti ha unito la sua attività alla sua più grande passione, ereditata dal padre, quella per gli aerei e la storia industriale del nostro territorio diventando punto di riferimento e promotrice di approfondimenti e iniziative culturali.

In gelateria, oltre alle foto storiche della Siai Marchetti e dei suoi fiori all’occhiello, era sempre possibile trovare anche qualche libricino interessante: Elena Zeni ha curato, tra gli altri, anche un volumetto sul nido comunale, I Ranocchietti e la storia della Banda sestsese “di Stunaa”.