Il Vice Ministro Galli in visita a Casa Milan

(Foto Facebook)

Un pomeriggio all’insegna dei colori rossoneri per il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Dario Galli, che ieri, prima della partita Milan-Empoli, ha fatto visita a Casa Milan.

Tifoso rossonero fin da piccolo, l’onorevole Galli si è intrattenuto con il Presidente del Milan Paolo Scaroni per poi immergersi nella storia racchiusa tra le pareti del Museo della sede di via Aldo Rossi, accompagnato in questo tour da Daniele Massaro.

«La squadra è forte, mi piace molto Piatek, nel rettangolo verde ricorda Shevchenko» ha commentato il Vice Ministro.

L’attenzione si è soffermata ovviamente su cimeli, foto e video di quelli che sono stati i beniamini del Vice Ministro, leggende che hanno scritto pagine di storia rossonera come Rivera, il trio olandese composto da Rijkaard, Gullit e Van Basten, Maldini e Baresi.

Per Galli è stato particolarmente emozionante entrare nella Sala dei trofei e ammirare le sette Champions League conquistate dai rossoneri oltre ai palloni d’oro vinti dai campioni che hanno fatto grande il Milan negli anni.

“Il Milan di oggi sta ricostruendo l’immagine identitaria che aveva – conclude Dario Galli – un passo fondamentale per tornare a vincere in Italia e in Europa.”