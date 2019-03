Al Santuccio per parlare del futuro di Varese

Una serata per parlare di Varese, delle sue opportunità, delle prospettive e del futuro del capoluogo: è questo che ha organizzato l’amministrazione di Varese per mercoledì 27 marzo alle 20.30.

Il luogo del confronto, destinato a delineare il futuro della città sarà al teatro Santuccio: un momento aperto al dialogo in cui le parole chiave scelte per la serata vogliono segnare il percorso di analisi e proposta per i prossimi anni.

“Insieme, futuro, comunità, orgoglio, respiro, crescita, salute e rilancio”: sono otto le aree “sotto la lente” di giornalisti e stakeholder che, insieme all’amministrazione, proveranno a tracciare con l’aiuto del pubblico un disegno di sviluppo per la città.

Durante la serata verranno raccolti, attraverso vari momenti condivisi, i contribuiti dei cittadini presenti in sala e dalla rete, che vogliono far partire un nuovo processo di partecipazione: subito dopo la serata l’amministrazione prevede di iniziare infatti nuovi percorsi di condivisione con la città nei quartieri e nei rioni di Varese.

Video, interazione dalla rete, momenti musicali e spettacoli faranno da cornice alla serata, mentre i principali giornalisti delle testate locali che si occupano della città avranno un momento di dibattito con l’amministrazione e il sindaco per fare il punto della situazione e tracciare passi per il futuro.

«Vogliamo incontrare i cittadini in una serata senza barriere e cancelli in cui il dialogo sarà il vero protagonista nell’interesse della città – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti – le nostre proposte di partecipazione e confronto non si sono mai fermate in questi anni. Penso per esempio al giro dei quartieri dell’anno scorso per raccogliere le principali esigenze e gli incontri con i cittadini per presentare l’intervento sull’illuminazione pubblica di Varese Cambia Luce. Quello del 27 marzo però sarà un momento nuovo di condivisione e confronto, concentrato su diversi temi che si ritengono strategici per proseguire nel cambiamento della città. Vi aspettiamo tutti al teatro Santuccio».