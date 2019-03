Albero caduto e linea elettrica danneggiata, chiusa una strada

Un grosso albero caduto e una linea elettrica danneggiata hanno imposto, nel pomeriggio di domenica 10 marzo, la chiusura di una strada a Cassano Magnago.

Si tratta della stretta eppure importante via Santa Maria, che dal nucleo “basso” di San Giulio si arrampica verso la chiesa di Santa Maria, l’oratorio e il parco della Magana.

«La caduta di un albero con conseguente rottura di un traliccio Enel ci ha creato un po’ di problemi» ha spiegato il sindaco Nicola Poliseno, in un post in cui ringrazia i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile intervenuti per mettere in sicurezza l’area e interdire al traffico.

Il punto:



«Per precauzione la strada rimarrà chiusa fino a domani [lunedì, ndr] e verrà riaperta solo dopo tutti i relativi controlli definitivi dei vari enti» conclude il sindaco.