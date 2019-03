Alptransit, continua l’attesa dei fondi per lo stabile di Vicolo Ceretti

Ancora nessuna novità: al momento non c’è nessuna data di inizio per i lavori di Alptransit. La Provincia sta ancora aspettando che le Ferrovie dello Stato versino i 2 milioni e 300 mila euro che serviranno per acquistare l’immobile di vicolo Ceretti, quello che verrà abbattuto. «Senza quel passaggio, resta tutto bloccato», spiega l’assessore ai lavori pubblici Enrico Rodari.

Galleria fotografica Alptransit, Laveno Mombello: il sottopasso 4 di 8

Lo stabile giallo, a ridosso della ferrovia, verrà demolito per permettere la costruzione del sottopasso: i proprietari degli appartamenti, una quindicina di famiglie e un’attività commerciale, devo essere ripagate dalla Provincia per il valore delle loro proprietà. Un primo passaggio per poi dare inizio ai tanti lavori previsti dalla costruzione del sottopasso. Al momento dunque è tutto fermo ma nell’ultima riunione, a gennaio, tra Provincia e Comuni, si era ipotizzato un’inizio dei lavori per i primi mesi del 2020.