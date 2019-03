Arrivano in città le colonnine Enel per fare il “pieno” pulito

In questi giorni Enel X sta ultimando la collocazione di due infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o Plug-in, una presso il parcheggio del Tribunale ed una in Stazione – p.zza Marconi, mentre è già allo studio la possibilità di installare una terza colonnina sul lungolago nei pressi della rotatoria “Pio Alessandrini”.

«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali responsabile dell’assessorato alla manutenzione e viabilità – volevamo dare un segnale forte di come questa Amministrazione sia seriamente impegnata sul fronte della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio, due variabili che costituiscono elementi indispensabili alla crescita ed allo sviluppo del sistema socioeconomico. Inoltre, è allo studio dei nostri Uffici , la possibilità di dotare la nostra Città di una stazione di car sharing di veicoli elettrici, che possa essere messa a disposizione del territorio».

Grazie a questo progetto sarà possibile segnare un ulteriore passo avanti nella diffusione della mobilità elettrica in Italia

«Questa iniziativa permette all’Amministrazione comunale di coniugare turismo e sostenibilità ambientale, due pilastri di efficienza del made in Italy di cui andiamo orgogliosi», commenta l’assessore al bilancio Dario Sgarbi.

Al fine di poter individuare le colonnine, che a breve diverranno operative, sarà possibile geolocalizzarle utilizzando l’apposita App di Enel X Recharge