Brambilla a Comunità Giovanile per raccontare il suo libro sulla Pro Patria

Il centenario della Pro Patria non smette di arricchirsi di contributi. Questa volta è Alberto Brambilla, tramite la presentazione del suo libro “Tigri, micioni e altre quisquilie”, a raccontare l’esperienza di una vita all’ombra dello “Speroni”, in veste di tifoso e giornalista.

“Racconti per un centenario”, questo il titolo secondario del volume, pubblicato dalla casa editrice “Tracce per la meta”, che verrà sviscerato a fondo, anche grazie alle domande di Luca Folegani e Paola Surano, che intervisteranno Brambilla e ne consulteranno la passione per i colori biancoblu, all’insegna della domanda “Chi te l’ha fatto fare?”.

La presentazione si svolgerà venerdì 22 marzo presso Comunità Giovanile di Busto Arsizio, in vicolo Carpi 5.