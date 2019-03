Business in Relax, l’incontro è tra giovani imprenditori

Nasce Business in Relax, nuovo appuntamento ideato e promosso dal gruppo Giovani Imprenditori Varese di Confcommercio, un format innovativo, informale e divertente a cadenza mensile. La location è la nuova sede di Mondo Red a Gallarate in via Carlo Cattaneo 16 Business in Relax si svolgerà il primo giovedì di ogni mese alle 20.45 a partire da Giovedi 7 Marzo.

“Sarà un nuovo modo per conoscere imprenditori, fare rete, creare opportunità di business, trovare risposte, condividere e soprattutto rilassarsi prendendosi una serata per sé e ricaricare le pile o trovare la motivazione necessaria per affrontare le difficoltà di ogni giorno … e perché no può diventare un’opportunità per incrementare i propri clienti” così spiega Mattia Valassina presidente dei Giovani imprenditori Confcommercio Varese. Business in relax è stato pensato con gli imprenditori e per gli imprenditori. Un incontro con un

format definito, che vede ad esempio le “Pillole per l’imprenditore”: 15 – 30 minuti dedicati a concetti pratici e interessanti per i nostri business. I temi trattati possono essere proposti dal Gruppo Giovani oppure da proposte esterne. Come sarà Business in Relax?

Curioso con l’intervista all’imprenditore: domande dirette per conoscerlo e farsi conoscere, per condividere i propri successi ma anche i propri insuccessi. Dinamico con il confronto aperto, in piccoli gruppi volti a raffrontarsi. Costruttivo e Partecipativo perché saranno i presenti a dare suggerimenti o richiedere di poter essere intervistati per raccontare o raccontarsi e condividere esperienze o esporre i propri problemi per un confronto immediato. A fine incontro si potrà fornire una feedback digitale immediato.

Divertente: perché quando ci si trova “in relax” è più facile vivere un’esperienza in modo più divertente e in questo caso anche formativa. Obiettivo fare rete, divertirsi e liberare la mente in una serata tra “colleghi “imprenditori e uscirne al termine con qualche contatto in più ed esperienze formative altrui che possano accrescere la propria. L’invito è rivolto a tutti gli imprenditori e professionisti, associati CONFCOMMERCIO e non associati.