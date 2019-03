Carnevale, bilancio positivo della proloco

E’ decisamente positivo il bilancio tracciato dalla Proloco dopo il carnevale cittadino: “Il carnevale, favorito anche dalle splendide condizioni meteorologiche, ha infatti avuto un successo strepitoso e il nuovo percorso, anche se obbligato a causa della ristrutturazione della piazza Mercanti, non ha penalizzato, anzi ha forse migliorato la manifestazione. Il concorso della popolazione è stato completo ed entusiasmante con una partecipazione di migliaia di persone, cittadini saronnesi e di altri comuni”.

Non manca il riferimento alle maschere cittadine e al concorso per i più piccoli: “Il Re Amaretto e la Regina Granella, sulla loro carrozza, si sono dimostrati come sempre all’altezza del loro ruolo con la simpatia e la presenza scenica che li ha contraddistinti anche nelle scorse edizioni. Il presentatore Guido Angeli è stato veramente coinvolgente e non ha lasciato un attimo di vuoto durante la sfilata accompagnando ogni momento con lodevoli entusiasmo e professionalità. Spettacolosi i carri allegorici. Un ringraziamento particolare va alla Saronno Servizi che ha reso possibile il concorso delle mascherine di venerdì, per la gioia dei più piccoli“.

Dario Lucano, nuovo presidente del sodalizio, guarda avanti: “Il prossimo anno sarà ancora migliore, in particolare se avremo altri volontari disponibili a impegnare parte del proprio tempo per la comunità. Grazie a tutti voi che avete partecipato, anche con la sola presenza seguendo la sfilata”. Conclude sottolineando il sostegno ottenuto dal sodalizio: “La Proloco ringrazia l’amministrazione, i dipendenti comunali e la polizia municipale il cui comandante si è reso estremamente disponibile e collaborativo, le associazioni dei carabinieri, degli alpini e dei radioamatori, la Protezione civile, la Croce Rossa, senza il cui apporto non sarebbe stato possibile svolgere questa grande manifestazione senza alcun problema di ordine pubblico e senza alcun incidente, neppure minimale. Un applauso particolare va alla signora Lena, organizzatrice del carnevale all’interno della Pro loco, che per mesi si è impegnata per far sì che la manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi, anche cercando gli sponsor grazie ai quali è stato possibile coprire in gran parte la notevole esposizione economica della Proloco. I costi sono stati infatti sostenuti in parte dalla generosità degli sponsor e in parte dalle risorse della stessa Proloco e dei suoi volontari”.