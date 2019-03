Caronnese, obiettivo tre punti in Veneto

Due sconfitte in pochi giorni sono una ferita che brucia per la Caronnese, che vuole rialzare la testa in fretta.

Dopo il ko casalingo contro il Ciserano e quello beffardo in casa della Virtus Bergamo, i rossoblu proveranno a fare bottino pieno domenica 31 marzo (ore 15.00) sul campo dell’Ambrosiana, a Sant’Ambrogio di Valpolicella in provincia di Verona.

Con le prime due della classe ormai imprendibili, sono in tre a giocarsi i posti migliori ai playoff. In questo momento il Rezzato è terzo con 53 punti, la Pro Sesto ne ha 51 e la Caronnese chiude il gruppo con 49. La prima esclusa dai playoff è la Virtus Bergamo, staccata di nove punti dai rossoblu.

LE ALTRE – Il Mantova capolista ospiterà al “Martelli” il Seregno, mentre il Como sarà impegnato al “Sinigaglia” contro il Darfo Boario. Trasferta insidiosa per il Rezzato a Pontisola, la Pro Sesto dovrà prestare attenzione al Ciserano, vittorioso sette giorni da a Caronno Pertusella.