«Centrato da un’auto che poi è fuggita. Aiutatemi a trovarla»

Un’incidente in via Milano nel cuore della notte. Due auto che si scontrano e una fugge. Niente di grave, per fortuna, solo una botta per un giovane alla guida di una delle due macchine, ma ora si cerca il “pirata” che era alla guida dell’altro mezzo. Ci scrive la madre del ragazzo vittima dell’incidente, Raffaella: «Mio figlio percorreva via Milano alle 2.20 di mattina del 16 marzo, all’altezza della stazione dello Stato e doveva imboccare via Medaglie d’oro; all’ incrocio di via Orrigoni, da via Orrigoni è uscita una macchina modello Punto, azzurra metallizzata, e l’ha preso in pieno, poi è scappato. Mio figlio ha battuto la testa ed è rimasto un po’ stordito. Poi non ha visto più l’altra auto. I vigili urbani mi ha detto di provare a fare un annuncio. Speriamo in qualche carrozziere onesto che ci possa aiutare. Vi ringrazio»