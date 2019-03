Check-Up Nei per la prevenzione del melanoma cutaneo

Nei mesi di marzo e aprile, in tutte le sedi del Centro Diagnostico San Nicola, sarà possibile effettuare il Check-Up “Nei” per adulti e bambini, per la prevenzione del melanoma cutaneo, al costo speciale di euro 60 a persona (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Il controllo dei nei (o nevi) è importante per la diagnosi precoce del melanoma e di altri tumori della pelle e andrebbe effettuato periodicamente in base alle caratteristiche della propria pelle e ai propri fattori di rischio.

E’ una visita semplice, rapida e assolutamente non invasiva ma di fondamentale importanza ai fini della prevenzione. Il dermatologo appoggia sui nei un apposito strumento dotato di lente di ingrandimento e luce interna, per osservare e valutare meglio le caratteristiche microscopiche dei nei che altrimenti non sarebbero visibili a occhio nudo.

Il melanoma cutaneo è un tumore che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti, le cellule che determinano il colore della pelle. Può insorgere su una pelle integra, oppure da nei (o nevi) preesistenti, ovvero agglomerati di melanociti che possono essere presenti fin dalla nascita o comunque dalla prima infanzia o comparire, invece, durante tutto il corso della vita.

Considerato fino ad alcuni anni fa come una neoplasia “rara”, il melanoma cutaneo purtroppo oggi è invece una neoplasia sempre più in crescita anche se rappresenta, in realtà, solo una piccola percentuale (5%) dei tumori che colpiscono la pelle. (Fonte Airc).

Come sempre però la prevenzione resta sempre il miglior alleato della nostra salute; il controllo periodico dei Nei, esame semplice e non invasivo, aiuta a monitorare l’aspetto dei propri nei per poter eventualmente intervenire tempestivamente qualora l’esame visivo eseguito dallo specialista, rivelasse delle problematiche da approfondire.

L’ABCD…Della prevenzione

Il sintomo principale del melanoma cutaneo è il cambiamento nell’aspetto di un neo o la comparsa di uno nuovo. Le caratteristiche di un neo che possono indicare l’insorgenza di un melanoma sono riassunte grazie alla sigla ABCDE:

· A come Asimmetria nella forma (un neo benigno è generalmente circolare o comunque tondeggiante, un melanoma è più irregolare);

· B come Bordi irregolari e indistinti;

· C come Colore variabile (ovvero con sfumature diverse all’interno del neo stesso);

· D come Dimensioni in aumento, sia in larghezza sia in spessore;

· E come Evoluzione del neo che, in un tempo piuttosto breve, mostra cambiamenti di aspetto.

Per maggiori informazioni e appuntamenti è possibile chiamare la sede di interesse:



Tradate, Via Gorizia 42 – Tel. 0331.81 54 11

Varese, Piazza Monte Grappa 12 – Tel. 0332.28 59 97

Castellanza, Via Garibaldi 29 – Tel. 0331.18 27 81

Jerago con Orago, Via Moncucco 15 – Tel. 0331.73 59 39

I referenti dell’iniziativa:

Dr.ssa Galloni Chiara (Medico Chirurgo Spec. in Dermatologia e Venereologia): sede di Tradate e Castellanza

Dr.ssa Pozzi Rita (Medico Chirurgo Spec. in Clinica Dermosifilopatica): sede di Varese, Castellanza, Jerago con Orago e Tradate

