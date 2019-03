Cinquantamila euro per il piano antincendio delle scuole

«Sono molto soddisfatto del contributo di 50.000 euro ottenuto per la manutenzione inerente l’edilizia scolastica e ringrazio per l’attenzione dimostrata alla nostra realtà», commenta il vice sindaco di Luino Alessandro Casali. «Nei giorni scorsi, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti che ho avuto modo di incontrare recentemente, ha firmato un decreto che stanzia 114 milioni di Euro per l’adeguamento alla normativa antincendio di 2267 edifici scolastici di cui 34 in provincia di Varese». Anche a Luino, spiega il vice sindaco, si avvia un piano specifico per l’antincendio, così da garantire una maggiore sicurezza agli alunni.