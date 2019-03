De Santis: “Il mio impegno per una comunità ancora più bella, sicura e solidale”

Il sindaco di Ispra, Melissa De Santis, si ricandida alle prossime elezioni amministrative: «Sono stati cinque anni impegnativi che ho affrontato con passione e dedizione per le persone e per il territorio che ci circonda – dichiara -. Ispra in questi anni è cambiata, c’è ancora tanto lavoro da fare per renderla una Comunità ancora più bella, più sicura e più solidale».

Il Sindaco De Santis, 44 anni con una laurea in giurisprudenza e specializzata in professioni legali, guiderà la lista civica Ispra Futura: «Mi ricandido con il supporto di un gruppo di persone che hanno a cuore Ispra, persone che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo e la propria passione e competenza per il nostro paese. In queste settimane tanti cittadini mi stanno dando suggerimenti e consigli, mi sottopongono osservazioni e a volte anche critiche; sono confronti utili per fare sempre meglio per il futuro del nostro paese».

«Invito tutti coloro che volessero portare il proprio contributo o anche solo scambiare un’opinione – conclude il sindaco – a contattarmi, sono in Comune e in paese tutti i giorni oppure anche scrivendomi via mail o facebook. La partecipazione è importante, per continuare a cambiare Ispra. Organizzeremo due momenti di confronto e discussione aperti a tutti martedì 9 e martedì 16 aprile all’Hotel Europa».