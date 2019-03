Friday for future: un venerdì per l’ambiente e per il futuro

Hanno cominciato dalla mattina, in molte scuole e in molte piazze di tutta Italia e in tutta Europa. Un venerdì di protesta per l’ambiente, contro il cambiamento climatico, per il futuro.

Sono i ragazzi delle scuole, auto organizzati o aiutati da alcuni professori. È il movimento che nasce da Greta Thunberg, 16enne svedese che ha svegliato un sentimento ambientalista trasversale e molto sentito.

Anche a Varese e in molte scuole del Varesotto sono organizzate manifestazioni per il “Fridays For Future”: gli studenti della Scuola Europea hanno marciato dal Montello fino a piazza Repubblica, tanti altri sono andati a Milano al grande evento partito nella mattina adi venerdì 15 marzo.

Seguiremo la giornata passo passo, dando spazio agli eventi in programma con foto, video e racconti.

ALLA MANIFESTAZIONE DI VARESE PRESENTI ANCHE IL SINDACO DAVIDE GALIMBERTI E L’ASSESSORE DINO DE SIMONE

A VARESE I RAGAZZI DELLA SCUOLA EUROPEA PER FRIDAY FOR FUTURE

LA MANIFESTAZIONE DI MILANO SEGUITA DALLE RAGAZZE DI “GIORNALISTI FUORICLASSE“



ILARIA, IL SINDACO DEI RAGAZZI DI COMERIO, LEGGE IL DISCORSO DI GRETA

ANCHE A COMERIO SI MANIFESTA PER L’AMBIENTE

“Non siamo qui per nostro futuro ma per il futuro di tutti”

“Noi siamo qua da soli, ma dimostriamo per tutti e la prossima volta riempiremo questa piazza!”

Parlano in inglese, tedesco e italiano: il popolo dell’Europa manifesta nel centro di Milano.

I RAGAZZI DELLA SCUOLA EUROPEA IN CENTRO A VARESE PER FRIDAY FOR FUTURE

LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO E GLI APPUNTAMENTI di “FRIDAY FOR FUTURE”