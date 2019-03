“Fridays For Future”, alunni e associazioni scendono in piazza

Legambiente, Casta, Associazione Genitori di Laveno Mombello, Istituto Comprensio G.B. Monteggia e Liceo Sereni organizzano una grande manifestazione in occasione del “Fridays For Future”.

Venerdì 15 marzo, alle 10, alunni e cittadini si troveranno in Piazza Caduti del Lavoro per una manifestazione dedicata alla tutela del pianeta e del genere umano. Un appuntamento per chiedere di avere maggiore rispetto dell’ambiente in cui viviamo e adottare norme concrete contro il cambiamento climatico.

Durante la mattina ci saranno diversi interventi da parte degli alunni delle scuole.