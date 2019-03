Granella si ricandida per completare il progetto dell’Unione

Alessandro Granella si ricandida alla guida del comune di Bregano.

Il sindaco uscente ha sciolto la riserva e ha deciso di ripresentarsi: «Voglio concludere l’impegno preso tre anni fa con la costituzione dell’Unione Ovest Lago di Varese. Sono convinto che l’unificazione sia la giusta strada per affrontare le dinamiche dei nostri territori».

Al fianco di Granella si ripresenta la squadra quasi al completo: saranno due i nuovi innesti a cui potrebbero aggiungersi altri due candidati per il consiglio comunale. Di sicuro, con Granella ci sarà sempre il suo vice Milo Calvino.

Dopo Giuseppe Iocca che ha sempre manifestato la volontà di proseguire nel cammino amministrativo a Malgesso per perseguire l’unificazione, anche il sindaco Bregano scene in campo con una lista il cui nome, però, non è ancora stato deciso.