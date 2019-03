Imparare a sciare andando all’asilo

Si è concluso settimana scorsa con la gita a Torgnon Ski&School, l’originale progetto promosso dalla Scuola dell’infanzia Ugo Bassi di Inarzo e che ogni anno permette ai bambini di imparare a sciare in orario curricolare: cinque giorni all’anno tra febbraio e marzo, il giovedì mattina, gli alunni che aderiscono al progetto prendono il pullman organizzato dalla scuola, ciascuno accompagnato da un genitore e, assieme a due insegnanti raggiungono le piste tutti insieme per imparare a sciare.

“Ogni luogo è potenzialmente un luogo di formazione e apprendimento, a condizione che chi introduce a quel luogo lo consenta”, afferma la pedagogista dell’Università Bicocca Monica Guerra, e in linea con questo pensiero il progetto si basa sull’idea di “una scuola capace di accogliere le occasioni che il mondo offre, che non abbia bisogno di stare chiusa all’interno di un edificio per trasmettere cultura e al contrario capace di sostenere e stimolare la curiosità dei bambini”. L’apprendimento non avviene attraverso un unico canale e quindi è possibile “fare scuola” anche sulle piste da sci.

Il progetto prevede l’acquisizione dei fondamentali dello sci attraverso un approccio ludico e la trasmissione di una cultura sportiva e ambientale.

Tanti sono i piccoli e i grandi obiettivi su cui il gruppo lavora durante questa attività: dallo sviluppo psicomotorio in cerca di coordinazione e studio dell’equilibrio allo sviluppo socio-affettivo, affrontando la dimensione del rischio e del coraggio, passando per lo sviluppo di una coscienza civica grazie all’utilizzo di un mezzo pubblico e del rispetto delle sue norme. Ultimo, ma non meno importante, il progetto ha un forte valore aggregante: bambini, insegnanti e famiglie si incontrano in un contesto destrutturato, che favorisce nuove modalità di relazione.

Una vera e propria comunità educativa prende forma grazie alla collaborazione, al senso di appartenenza, di corresponsabilità e divertimento che caratterizzano le giornate sulla neve.

Il progetto diviene inoltre una forma di continuità trasversale, molti bambini che sono ex alunni della scuola dell’infanzia continuano a partecipare alla proposta nonostante frequentino ormai istituti scolastici differenti. La proposta sciistica diviene pertanto occasione di scambio e relazione a lungo termine.

Il progetto Ski&School, fa le sue prime mosse circa cinque anni fa dall’incontro di una passione con le competenze tecniche dei maestri della scuola di sci Mera Valsesia. Un’insegnante della scuola dell’infanzia e un istruttore di sci si interrogano sul valore di una possibile proposta educativa per i piccolissimi. Negli anni il progetto ha preso forma, affinandosi sempre più grazie a una fitta rete di collaboratori che rendono possibile la buona riuscita delle giornate a prezzi contenuti (poco più di 30 euro a giornata per bambino, comprensivi di bus, skipass, scuola di sci e noleggio delle attrezzature). Tra i partner Alian Sport, Impianti di risalita Torgnon, Cervino Spa , Scuola sci Torgnon, Safduemila.

Per maggiori informazioni infanzia_ubassi@libero.it oppure 0332 964237.