La Tradate ideale con il Festival Tèc

Il festival Tèc (Tradate è cultura) è ormai una tradizione consolidata per la città. Organizzato dal Tavolo della cultura, che coinvolge diverse associazioni e realtà del territorio coordinate dalla Biblioteca Frera, il festival si svolgerà ad aprile, ma sono già cominciate le iniziative che coinvolgono le diverse scuole del territorio.

Il tema di quest’anno è “il clima e l’ambiente”. «Il clima da sempre influenza la nostra vita – si legge nella presentazione del festival -, ed ha condizionato l’intera storia dell’uomo e del nostro pianeta, non dobbiamo, però, dare ai nostri ragazzi l’idea che si tratti di problemi lontani o di un futuro remoto, per questo chiederemo agli studenti di impegnarsi in percorsi formativi ed esperienziali concreti; il clima e l’ambiente troveranno la loro declinazione in un progetto avente come tema “La città ideale”: l’obiettivo è accrescere la sensibilità dei bambini e dei ragazzi nei confronti dei modelli abitativi che rispettino l’identità culturale del territorio e si uniscano alla sfera dell’utopico, dell’immaginario e del fantastico».

Per raggiungere questo obiettivo, le classi quarte e quinte delle scuole elementari cittadine stanno facendo un percorso per creare appunto una “città ideale”, la loro città. Ed ecco che i giovani alunni delle scuole Battisti e Rosmini hanno già iniziato questo percorso, composto da due incontri per ogni classe. Il primo incontro si svolge in Biblioteca a Tradate, durante il quale, l’attrice Betty Colombo legge una serie di racconti, preventivamente selezionati, legati al tema proposto. Dopo un dibattito aperto scaturito dalle letture, i bambini verranno preparati per affrontare il secondo passaggio, quello di sviluppare le proprie idee di città ideale (Tradate) e realizzarle con Chicco Colombo. Il secondo incontro si svolge nella sede della The Boga Foundation, con i bambini che incontrano Chicco Colombo e con lui realizzano delle tavole pittoriche e materiche della loro città ideale. Queste tavole verranno riutilizzate come elementi della narrazione attraverso il kamishbai, Betty e Chicco Colombo condurranno i bambini nella realizzazione di una narrazione sul tema attraverso gli strumenti forniti durante gli incontri. Lo “spettacolo” verrà proposto alla cittadinanza Domenica 14 aprile alla Boga Foundation.